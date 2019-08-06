اونلاين | GOAL ســتــريم Now: رابط مشاهدة مباراة الأهلي والهلال الاسطورة بلس LiveHD7 يلا شوت بث مباشر الهلال والاهلي كورة LiVe

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر GOAL ســتــريم Now: رابط مشاهدة مباراة الأهلي والهلال الاسطورة بلس LiveHD7 يلا شوت بث مباشر الهلال والاهلي كورة LiVe والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 في السابعة إلا ثلث مساءً لمتابعة مباراة الأهلي والهلال المقامة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بينما ستقام مباراة العودة يوم 13 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : ياسر المسيليم

الدفاع : محمد الفتيل وسانتوس وسعيد المولد وحسين عبد الغني

خط الوسط : سلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري وحسين المقهوي ودي سوزا

الهجوم :عمر السومة وديجانيني تافاريس

Advertisements

أما الهلال فمن المتوقع أن تكون تشكيلته كالتالي :-

حراسة المرمى : عبد الله المعيوف

الدفاع : محمد البريك وجانغ هيونك سو وعلي آل بليهي وياسر الشهراني

خط الوسط : عبد الله عطيف وكارلوس إدواردو ومحمد كنو

الهجوم : سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز وسباستيان جيوفينكو

رابط بلس يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر يلا شوت Kora SATAR كورة لايف بث مباشر الهلال والاهلي كورة ستار YALLA SHOOT كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر الهلال بجودات متعددة بث مباشر الأهلي والهلال>