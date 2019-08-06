اونلاين | یلا شوت LIVE مشاھدة مباراة الاھلى والھلال بث مباشر 6-8-2019 كورة لایف gool koora كورة ستار رابط ماتش الاھلى والھلال HD

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تنطلق بعد قليل قمة الاهلي والهلال السعوديين في دوري ابطال اسيا، حيث تبدأ المباراة في السابعة إلا ثلث مساءً على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بينما ستقام مباراة العودة يوم 13 من الشهر ذاته.

تشكيل الأهلي :-

حراسة المرمى : ياسر المسيليم

الدفاع : محمد الفتيل وسانتوس وسعيد المولد وحسين عبد الغني

خط الوسط : سلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري وحسين المقهوي ودي سوزا

الهجوم :عمر السومة وديجانيني تافاريس

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تشكيل الهلال :-

حراسة المرمى : عبد الله المعيوف

الدفاع : محمد البريك وجانغ هيونك سو وعلي آل بليهي وياسر الشهراني

خط الوسط : عبد الله عطيف وكارلوس إدواردو ومحمد كنو

الهجوم : سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز وسباستيان جيوفينكو

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