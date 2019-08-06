اونلاين | يلا لايف KORAON مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر كورة ستار kora star كورة لايف مباراة الهلال والاهلي رابط متعدد

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تنطلق مباراة الأهلي والهلال السعوديين اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 في السابعة إلا ثلث مساءً على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بينما ستقام مباراة العودة يوم 13 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : ياسر المسيليم

الدفاع : محمد الفتيل وسانتوس وسعيد المولد وحسين عبد الغني

خط الوسط : سلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري وحسين المقهوي ودي سوزا

الهجوم :عمر السومة وديجانيني تافاريس

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أما الهلال فمن المتوقع أن تكون تشكيلته كالتالي :-

حراسة المرمى : عبد الله المعيوف

الدفاع : محمد البريك وجانغ هيونك سو وعلي آل بليهي وياسر الشهراني

خط الوسط : عبد الله عطيف وكارلوس إدواردو ومحمد كنو

الهجوم : سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز وسباستيان جيوفينكو

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