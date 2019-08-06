اونلاين | يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر كورة لايف رابط ماتش الاهلي والهلال بث حي LIVE7HD الاسطورة لايف

الأهلي والهلال بث مباشر يلا شوت KORA EXTRA كورة اونلاين مشاهدة مباراة الهلال والأهلي كورة اتش دي kora hd مباراة الهلال والاهلي بث مباشر كورة لايف، حرصت الجماهير على حضور المباراة وقد أوشكت تذاكر المباراة على النفاذ بعد أقل من 48 ساعة فقط على إصدارها، وقد منح الاتحاد الآسيوي أحقية الفريق المستضيف في 95% من الحضور الجماهيري، ويتطلع الأهلي لمواصلة تقدمه في البطولة والتأهل لدور الثمانية وكذلك الزعيم يُحاول مصالحة الجماهير وتعويضها عن الموسم الماضي.

يلا شوت LIVE7HD مباشر الھلال والاھلي shoot yalla رابط مشاھدة مباراة الاھلي والھلال الیوم 6-8-2019 في بطولة دوري أبطال آسیا 6/ 8/ 2019

كورة لايف بث مباشر الھلال والاھلي shoot yalla رابط مشاھدة مباراة الاھلي والھلال الیوم 6-8-2019 في دوري أبطال آسيا

مشاھدة مباراة الاھلى والھلال، في واحدة من اھم واقوي المباريات التي تقام اللیلة يدخل الاھلي السعودي في تحدي جديد من نوعه امام الھلال، الیوم الثلاثاء الموافق 6 / 8 / 2019 ،وذلك في ذھاب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسیا 2019 ،لقاء من العیار الثقیل يترقبة الملاين في جمیع انحاء العالم، لقاء الزعیم ضد الراقي الذي يقام علي ارضیة ملعب الجوھرة المشعة.

يدخل الزعیم السعودي لقاء الیوم وھو يرفع شعار الفوز لا بديل عنه، وذلك بعدما استطاع الوصول الي دور الـ16 من بطولة اسیا بعد حصولة علي 13 نقطة، من اصل 6 مواجھات خاضھم في دور المجموعات، واستطاع الوصول وھو متصدر المجموعه الثالثة، بعدما تمكن الزعیم من الفوز في اربعة مباريات، وتعادل في لقاء واحد، كما واجه خسارة واحدة امام فريق استقلال طھران.

Advertisements

علي الجانب الاخر فريق الدحیل يدخل اللقاء وھو ثاني المجموعه بعد ان حصل علي 9 نقاط، ويرغب في الخروج الیوم بنتیجة ايجابیة، وذلك لكي تعطیه راحة كبیرة في لقاء العودة الذي سیقام يوم 13 من نفس الشھر بملعب الجوھرة المشعة وسیكون لقاء اللیلة في غاية من القوة الكبیرة، ونتذكر معكم علي ان الراقي قد وصل الي دور السته عشر من البطولة، بعد ان تمكن في تحقیق ثلاث انتصارات وثلاث ھزائم في دور

المجموعات.

مشاھدة مباراة الھلال والاھلي بث مباشر

تنطلق ضربة بداية الشوط الاول من كلاسیكو الاھلي والھلال الیوم الثلاثاء الموافق 6 اغسطس 2019 وذلك في تمام الساعة 40:7 مساءاً بتوقیت السعودية، 40:6 مساءاً بتوقیت مصر، 40:7 مساءاً بتوقیت فلسطین، 40:7 مساءاً بتوقیت الأردن، 40:7 مساءاً بتوقیت سوريا، وعن القنوات التي تقوم بنقل ھذا اللقاء تقوم قناة بي

ان سبورت الرياضیة 2 بنقل احداث اللقاء حصري، بینما يعلق علیھا المعلق الكبیر سوار الذھب.