أبها السعودي يضم المغربي أمين عطوشي

أعلن نادي أبها السعودي عن التعاقد مع المغربي أمين عطوشي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. أبها نجح في التوقيع مع أمين عطوشي لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين. وتمت مراسم التوقيع مساء اليوم الثلاثاء بحضور محمد أبو حثرة مدير الاحتراف بالنادي. أمين عطوشي سبق له تمثيل أندية الوداد المغربي والظفرة الإماراتي.

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