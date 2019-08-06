سكاي سبورتس: مانشستر يونايتد يتحرك للتعاقد مع إيركسن

قرر نادي مانشستر يونايتد التحرك تجاه التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيركسن، نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، خلال الأيام الأخيرة من عمر فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبعًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن مانشستر يونايتد سيسعى لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتهي ميركاتو بريميرليج يوم الخميس المقبل، قبل انطلاق الموسم الجديد في اليوم التالي.

ويتبقى موسم وحيد في تعاقد إيركسن مع نادي العاصمة الإنجليزية، وهو ما يسهل من مهمة رحيله، حيث سيخسر توتنهام خدماته مجانًا في حالة استمراره حتى نهاية الموسم المقبل.

واقترب الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد من الرحيل عن صفوف ناديه، حيث يعد أحد أهم أهداف نادي ريال مدريد الإسباني، وهو ما دفع النادي الإنجليزي لمحاولة تأمين بديله قبل قرار الموافقة على انتقاله.