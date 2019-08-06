تشافي يعلن تشكيل السد لمباراة الدحيل

أعلن تشافي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري عن التشكيل الرسمي لمواجهة نادي الدحيل في دوري أبطال آسيا. السد سيواجه الدحيل مساء يوم الثلاثاء علي ستاد عبدالله بن خليفة في ذهاب دوري أبطال آسيا. وجاء التشكيل الرسمي كالتالي... حراسة المرمي : سعد الشيب Advertisements خط الدفاع : جانج ويونج - طارق سلمان - بيدرو كوريا - عبدالكريم حسن. خط الوسط : سالم الهاجري - جابي لويس - نام تاي هي - حسن الهيدوس خط الهجوم : بغداد بونجاح - أكرم عفيف البدلاء...أحمد بدر - علي أسد - عبدالعزيز الأنصاري - حامد إسماعيل - خوخي بوعلام - مشعل عيسي - هاشم علي.

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