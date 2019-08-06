الإعلان عن موعد نهائي كأس تونس بين النجم الساحلي والصفاقسي

كشف اتحاد كرة القدم التونسي عن موعد مباراة نهائي كأس تونس بين فريقي الصفاقسي والنجم الساحلي.
ويلتقى الصفاقسي والنجم الساحلي في المباراة النهائية لكأس تونس موسم 2018/2019.
علي ان تقام المباراة يوم 17 أغسطس الجاري، على الملعب الأولمبي برادس.
ومن المقرر أن يحضر اللقاء 30 ألف مشجع بواقع 15 ألف مشجع لكل فريق.
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