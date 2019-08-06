فيردر بريمن يخطط لضم مدافع دورتموند

انضم فيردر بريمن الألماني لسباق التعاقد مع مدافع بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية عن دخول بريمن على خط المفاوضات مع عمر توبراك، مدافع دورتموند، للظفر بتوقيعه قبل غلق باب الانتقالات.

وأشارت الصحيفة إلى مزاحمة بريمن لساسولو الإيطالي، الذي أبدى هو الآخر اهتمامًا بضم المدافع التركي.

ويسعى بريمن للتعاقد مع مدافع جديد، بإمكانه اللعب أيضًا كظهير، ليصبح توبراك، البالغ من العمر 30 عامًا، أحد المرشحين بقوة للعب هذا الدور.

Advertisements

ويرتبط توبراك بعقد مع دورتموند، ينتهي في صيف 2021، حيث كان أحد المرشحين لمغادرة ملعب سيجنال إيدونا بارك، قبل رحيل المدافع الفرنسي عبدو ديالو.

وتشير التقارير إلى عزم المدرب السويسري لوسيان فافر تحويل لاعب الوسط الألماني، جوليان فيجل، إلى قلب دفاع هذا الموسم، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيل توبراك.

ويمتلك دورتموند في الوقت الراهن 6 مدافعين، مع احتساب فيجل من بينهم، ما يدفع أسود الفيستيفال للتخلي عن أحدهم في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن توبراك شارك أساسيًا خلال مواجهة بايرن ميونخ في السوبر الألماني، بعد إصابة ماتس هوميلز قبل المباراة، لينجح في مساعدة فريقه على الفوز (2-0) بالخروج بشباك نظيفة.