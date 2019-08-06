منتخب سيدات السلة المصري يعلن جاهزيته لكأس الأمم الأفريقية 2019

يواصل منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، استعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق في العاشر من أغسطس الجاري.

وانهى المنتخب مبارياته الودية استعدادا للبطولة، بالخسارة من أنجولا 88-82، وكوت ديفوار 60-58، و السنغال 100-58.

وخاض المنتخب مبارياته في غياب اللاعب ميرال أشرف، بينما يتم الدفع بريم موسى تدريجيا لحين اكتمال شفاؤها.

وتلعب مصر مبارياتها في البطولة التي تضم 12 منتخبا موزعة على 4 مجموعات ضمن المجموعة الأولى مع السنغال وكوت ديفوار، وسيتأهل أصحاب المراكز الست الأولى لتصفيات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020، وتأتي مصر في التصنيف الثامن افريقيا.

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ويعمل اتحاد كرة السلة مؤخرا على رفع مستوى اللعبة وتحسين التصنيف العالمي الخاص بالسيدات.

ويترأس بعثة المنتخب المصري، المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من إيهاب الألفي "مديرا فنيا"، و يعاونه طارق صبحي "مدربا عاما"، ومحمد شوقي "مدربا"، محمد جمال "مدرب أحمال"، ياسمين الكيلاني "طبيبة"، مشيرة إسماعيل "مديرا إداريا".

واللاعبات: أسرار ماجد، ثريا عبد المقصود، جنة مصطفى، ريم اسامة، رنيم الجداوي، ريم موسى، فاطمة ممدوح، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله علي، هالة مصطفى.