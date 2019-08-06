شكرا لقرائتكم طارق يحيى يستقر على تشكيل الزمالك لممواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مواجهة ديكاداها الصومالى، من خلال المباراة الودية التى سيخوضها فى الثامنة مساء اليوم، على ملعب النادى بميت عقبة أمام "المتحدة" أحد فرق دورى الشركات.

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ويحدد الجهاز الفنى للزمالك، ملامح التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مواجهة ديكاداها بطل الصومال المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء الأحد المقبل، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال افريقيا، من خلال تجربة اللاعبين فى المواجهة الودية أمام "المتحدة".

ويفقد الزمالك جهود ثلاثة لاعبين من عناصره الأساسية وهم طارق حامد وفرجانى ساسى بسبب الإجازة التى حصلوا عليها، ومحمود علاء مدافع الفريق نظرًا لاستمرار خضوعه لبرنامج تأهيل منذ أن تعرض للإصابة بارتجاج خفيف فى المخ خلال مشاركته فى آخر مباراة بالدورى أمام الأهلى.