شكرا لقرائتكم منتخب ناشئى اليد يفوز على السويد بكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئين كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره السويدى بنتيجة 32/28 فى إطار أولى لقاءاته بكأس العالم مواليد 2000 المقام فى مقدونيا والذى نقل على الهواء مباشرة على قناة "تايم سبورت " .

انتهى الشوط الأول بنتيجة 16 /15 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق ملحوظ لعدد من اللاعبين حتى استطاعوا إنهاء الشوط لصالح مصر

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من اللاعبين ،عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.وتضم قائمة اللاعبين: عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف..

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الاولى: كرواتيا –اسبانيا –سلوفينيا –النرويج –تشيلى –السعودية.

المجموعة الثانية: السويد –فرنسا –المجر –مصر –الصين تايبيه –كندا.

المجموعة الثالثة: الدنمارك –البحرين –مقدونيا –اليابان –الارجنتين –نيجيريا.

المجموعة الرابعة: ايسلندا –المانيا –صربيا –تونس –البرازيل –البرتغال.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات على النحو التالي:

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المجموعة الاولى: كرواتيا –اسبانيا –سلوفينيا –النرويج –تشيلى –السعودية.

المجموعة الثانية: السويد –فرنسا –المجر –مصر –الصين تايبيه –كندا.

المجموعة الثالثة: الدنمارك –البحرين –مقدونيا –اليابان –الارجنتين –نيجيريا.

المجموعة الرابعة: ايسلندا –المانيا –صربيا –تونس –البرازيل –البرتغال.

وتضم قائمة اللاعبين: عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الاولى: كرواتيا –اسبانيا –سلوفينيا –النرويج –تشيلى –السعودية.

المجموعة الثانية: السويد –فرنسا –المجر –مصر –الصين تايبيه –كندا.

المجموعة الثالثة: الدنمارك –البحرين –مقدونيا –اليابان –الارجنتين –نيجيريا.

المجموعة الرابعة: ايسلندا –المانيا –صربيا –تونس –البرازيل –البرتغال.