المنتخب الأوليمبى يتلقى عرضا لمواجهة السعودية وسلطنة عمان...

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جدة - عمرو شويل تلقى المنتخب الوطنى الأوليمبى عرضًا من السعودية لمواجهة منتخبها سبتمبر المقبل ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو. ويدرس اتحاد الكرة والجهاز الفنى للمنتخب العرض ووفقًا لمصدر مطلع فإن الفريق تلقى عرضاً من سلطنة عمان خلال نفس الفترة فى الأجندة الدولية للفريق. Advertisements وينطلق معسكر المنتخب الأوليمبى فى الفترة من 2 الى 10 سبتمبر المقبل فى الأجندة الدولية للفيفا. ويقود المنتخب الأوليمبى فنياً شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة بالاضافة الى جهاز فنى معاون مكون من معتمد جمال مدرب عام، ووائل رياض ومحمد شوقى مدربان مساعدان، وأسامة عبد الكريم مدرب حراس، فيما يقوم بدور مدير المنتخب علاء عبد العزيز.

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