شكرا لقرائتكم المقاصة يستعد للزمالك بمواجهة الرجاء وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة تدريباً حماسيا فى ختام استعدادات الفريق لخوض مباراته الودية أمام الرجاء مطروح غدًا على هامش المعسكر المقام حاليا. ويعسكر المقاصة حالياً بمدينة الإسكندرية استعداداً للمباراة المرتقبة أمام نادى الزمالك يوم 28 أغسطس الجارى بدور الثمانية لمسابقة كأس مصر. وشهد التدريب المسائى لفريق المقاصة مشاركة اللاعبين حيث يسعى الجميع لدخول حسابات الجهاز الفنى الجديد للفريق.

نادى المقاصة

المقاصة

تدريب المقاصة

محمد ابراهيم

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