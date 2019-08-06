شكرا لقرائتكم رسميا.. خالد قمر في الاتحاد السكندري لمدة موسمين قادمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الاستاذ محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم و هداف الفريق خالد قمر لمدة موسم أضافى مع القلعة الخضراء حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019-2020>

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ووافق " قمر " على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى و الاستاذ حازم الرجال أمين الصندوق وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذى ينتهى بنهاية موسم 2020-2021 .>

و يحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة