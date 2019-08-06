شكرا لقرائتكم صحف مغربية: خزينة الزمالك تتحمل راتب كاسونجو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحف مغربية عن تحمل نادى الزمالك راتب الكونغولى كابونجو كاسونجو لاعب الفريق خلال إعارته لنادى الوداد المغربى، ضمن صفقة ضم الأبيض لمحمد أوناجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية، أن مصادر من داخل نادى الوداد أكدت تحمل الزمالك راتب كاسونجو خلال موسم استعارته، لاسيما وأن راتبه مقدر بـ 6.5 مليون جنيه.

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وضم الزمالك أوناجم إلى صفوفه مقابل سداد مليون و500 ألف دولار بجانب إعارة كاسونجو لمدة موسم واحد إلى الفريق المغربى ليصبح اللاعب المغربى بشكل رسمى فى نادى الزمالك ويخوض تدريباته حاليا مع الفريق بعد ضمه.

وتعاقد الزمالك، 11 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بجانب قوام الموسم المنقضى وهم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض بالإضافة إلى إمام عاشور المنضم حديثًا.