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شكرا لقرائتكم النصر يعود إلى الطقم الأصفر الكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد النصر إلى ارتداء اللون الأصفر الكامل من جديد، بعد عقد كامل استخدم خلاله "الشورتات" الزرقاء، كما اختار اللون الازرق الكامل طقماً ثانياً.
وأعلن بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عن قمصان الموسم الجديد 2019-2020 والتي شهدت ظهور الطقم الأساسي باللون الأصفر الكامل، بدلاً من القميص الأزرق المطعم بالأصفر والشورتات الصفراء التي ارتداها الفريق الموسم الماضي، وكذلك في مواجهة الوحدة الإماراتي يوم الاثنين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وعرض حساب النصر صور الطقم الاحتياطي والذي جاء باللون الأزرق الكامل، فيما كان احتياطي العام الماضي القميص الأبيض والشورتات الكحلية، فيما لم يتم الإعلان عن الطقم الثالث الذي سيحل عن الأسود الكامل.
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