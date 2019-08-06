شكرا لقرائتكم كاهيل يتطلع إلى خوض تحدٍّ جديد مع كريستال بالاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى غاري كاهيل المدافع السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، حماسا شديدا إزاء اللعب لفريق كريستال بالاس الإنجليزي.

ووقع كاهيل (33 عاماً) عقدا لمدة عامين مع كريستال بالاس هذا الصيف قادما من تشيلسي، الذي قضى بين صفوفه سبعة أعوام ونصف العام، وتوج معه بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كاهيل في تصريحات لموقع نادي كريستال بالاس: أعتقد أنها فرصة جيدة بالنسبة لي أن أواصل مسيرتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن ألعب لفريق جيد ومتحمس، هذا الفريق يضم لاعبين بارزين وموهوبين. أتطلع إلى هذا التحدي.

ومن جانبه، قال روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس إنه سعيد بالاستفادة من خبرة كاهيل في الفريق. وأضاف: إنه لاعب رائع يحمل الكثير من الخبرة الدولية وخبرة الدوري الإنجليزي الممتاز... من خلال معرفتي بغاري، عندما كنت مدربا للمنتخب، أرى أنه سيشكل إضافة جيدة وأنا سعيد بالعمل معه مجددا.