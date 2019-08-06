شكرا لقرائتكم كانسيلو يخضع إلى الفحص الطبي قبل التوقيع مع سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن المدافع البرتغالي جواو كانسيلو وصل إلى مانشستر ليخضع للكشف الطبي بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم تمهيدا لانضمامه إلى الفريق قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سيدفع نحو 26 مليون جنيه إسترليني نظير الحصول على خدمات لاعب الظهير الأيمن البرتغالي، وفي المقابل، سينتقل دانيلو من مانشستر سيتي إلى يوفنتوس حيث توصل اللاعب إلى اتفاق مع النادي الإيطالي لتوقيع عقد مدته خمسة أعوام.

وهذه المحاولة الثانية من مانشستر سيتي لضم كانسيلو (25 عاماً) إذ تقدم النادي الإنجليزي بعرض آخر في وقت سابق هذا الصيف لكنه قوبل بالرفض.