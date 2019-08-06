الزمالك يطالب "كهربا" بـ 15 مليون دولار تعويض.. واللاعب يشكو النادي للمحكمة الرياضية

خاطب مسؤولو نادي الزمالك، الاتحاد الدولي لكرة القدم لطلب الحصول على تعويض من محمود عبد المنعم كهربا صانع العاب الفريق 15 مليون دولار بعد رحيله.

وكان نادى الزمالك قد قيد محمود عبد المنعم "كهربا"، الراحل عن الأبيض والمنتقل حديثا لفريق أفيس البرتغالي الجديد، لمدة موسمين قادمينحسبما ذكرت صحيفة الوطن.

وقررت إدارة الزمالك اتخاذ تلك الخطوة، بقيد اللاعب في القائمة المحلية للموسم الجديد، من أجل حفظ حقوقه في اللاعب، خاصة وأنه يتبقى في عقده 3 مواسم أخرى، ورحل وفسخ عقده دون موافقة ناديه.

كهربا يشكو الزمالك للمحكمة الرياضية الدولية

وتقدم اللاعب بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية، لإثبات انتهاء عقده مع الزمالك، وأحقية توقيعه للنادي البرتغالي.

Advertisements

وكان رئيس الزمالك، قد هاجم اللاعب مؤخرا قائلا: "كهربا جاء من إنبي كلاعب كومبارس، وابن عاق انتهى كرويًا، ويقضي أوقاته مع الفتيات وهو في حالة سكر".

وبعيدا عن هذا يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة بطل الصومال الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ64 من دورى أبطال أفريقيا بالقاهرة.

وتلقت إدارة الأبيض إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لإخطارهم بأسماء طاقم حكام المباراة، واختار "كاف" طاقم حكام تونسي بقيادة الحكم يسري بوعلي ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص

فى الوقت الذى حدد فيه مسئولو نادي الزمالك 23 من شهر أغسطس الجاري، موعدًا لمواجهة ديكاداها الصومالي، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.