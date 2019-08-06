تشكيلة الهلال في اسيا 2019 تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاهلي المرتقبة بالترددات في...

تتابعون في هذه المقالة المميزة تشكيلة الهلال في اسيا 2019 في مباراة الهلال والاهلي مباشر وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل رابط معرفة ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاهلي الاخضر السعودي، حيث تبدأ اليوم مباراة الكلاسيكو السعودي ضمن منافسات ومباريات الدور السادس عشر من دوري ابطال اسيا للموسم الحالي في مباراة الذهاب، وقد تم تحديد موعد مباراة الاهلي والهلال بتوقيت كافة البلاد وسنوافيكم به في المقالة فتابعونا.

والجدير بالذكر أن مباراة إياب الدور السادس عشر الذي يتم فيه اللقاء الجديد بين الاهلي ضد الهلال السعودي يوم 13 اغسطس 2019 وذلك لتحديد الفائز بالمباراة والفريق المتأهل لمباريات الدور الثامن رسميا.

تشكيلة الهلال في اسيا 2019

حراسة المرمي عبدالله المعيوف خط الدفاع ياسر الشهراني – هيون سو – علي البليهي – محمد الدوسري خط الوسط عبدالله عطيف – محمد كنو – سالم الدوسري الهجوم سيباستيان جيوفينكو – اندريه كاريلو – بافيتيمبي جوميز

موعد مباراة الاهلي والهلال

4:40 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

5:40 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وباقي دول غرب افريقيا

6:40 مساء بتوقيت مصر والسودان

7:40 مساء بتوقيت السعودية

8:40 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

موعد مباراة الهلال والاهلي والقنوات الناقلة للقاء المرتقب في دوري ابطال اسيا تابع تشكيل الفريقين واسماء المعلقين ونتيجة الماتش فور الانتهاء

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موعد مباراة الاهلي والهلال اليوم والقنوات الناقلة للكلاسيكو برابط معرفة التردد تعرف الآن علي اسم المعلق

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الهلال رسميا لتكون قنوات بين سبورت الرياضية القطرية وتحديدا عبر قناة beIN SPORTS 2 HD ويمكنكم معرفة ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم عبر الرابط المباشر التالي:

تشكيلة الاهلي امام الهلال