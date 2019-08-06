الخطيب يرد على تهنئة الفيفا

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على توجيه الشكر لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بعد تهنئته للفريق الأحمر على حصد لقب الدوري المصري الممتاز.

ولم تقتصر رسالة الخطيب لإنفانتينو على توجيه الشكر وحسب، فقد أكد رئيس الأهلي استعداد ناديه للتعاون مع الاتحاد الدولي من أجل تطوير كرة القدم.

وقال الخطيب في رسالته لرئيس الفيفا "من دواعي سروري أن أرسل تحياتي الشخصية وكذلك تحيات السادة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة، إليكم شخصيًا وإلى جميع أفراد أسرة الاتحاد الدولي".

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وتابع "نقدر بامتنان خطاب التهنئة لفريقنا الذي حقق اللقب الرابع على التوالي في الدوري المحلي، وهو الخطاب الذي يوضح الأخلاق العالية الحقيقية لمجتمع كرة القدم".

وأضاف "نؤكد على ثقتنا بأن دعم الفيفا لجميع وسائل تطوير اللعبة والحفاظ على روح اللعب النظيف، والجهود الحثيثة في سبيل تطوير كرة القدم في العالم، وتعزيز قيم المحبة والنزاهة والتسامح والروح الرياضية التي تجمع الشعوب وتوحدها، قد لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق أهدافنا".

وأكد "نحن على يقين من أن الاتحاد الدولي ومجتمع كرة القدم الدولي يسعيان بكل صدق وحكمة لتحقيق المزيد من الإنجازت، وسيكون نادينا جاهزًا دائمًا للمشاركة في أي خطط تخدم تطوير اللعبة بالتعاون مع مجتمع كرة القدم الدولي، ونتمنى لكم شخصيا وجميع موظفي الاتحاد الدولي كل التوفيق دائمًا، نتطلع لرؤيتكم قريبًا".