ليكيب: كوتينيو يقترب من آرسنال

اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني من العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة فريق آرسنال الإنجليزي.
وتبعًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، اقترب كوتينيو من الانتقال إلى صفوف آرسنال، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليواصل النادي اللندني تدعيماته القوية، بعد التعاقد مع الإيفواري بيبي من صفوف فريق ليل الفرنسي.
وخاض النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا تجربة مميزة في بريميرليج، بقميص ليفربول، قبل أن ينتقل إلى فريق برشلونة الإسباني، مطلع عام 2018.
ودفع برشلونة 120 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز بقيمة 40 مليون يورو، للفوز بخدمات كوتينيو، في واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ كرة القدم، إلا أن النجم البرازيلي لم ينجح في التأقلم مع الفريق الكتالوني.
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