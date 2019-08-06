رسميًا.. ديربي كاونتي يتعاقد مع روني

أعلن نادي ديربي كاونتي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم الإنجليزي واين روني كلاعب ومدرب لمدة 18 شهرًا قادمًا من دي سي يونايتد الأمريكي.

ووفقًا لحساب ديربي كاونتي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سيبدأ تعاقد روني مع النادي منذ شهر يناير/كانون ثان المقبل، وحتى صيف 2021، مع إمكانية إضافة عام آخر للعقد.

وأشار الموقع الرسمي لديربي كاونتي، إلى أن روني سيواصل إعداد الأوراق الخاصة به لاقتحام عالم التدريب.

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وقال فيليب كوكو مدرب ديربي كاونتي "روني لاعب موهوب للغاية ومن الفئة الأولى في عالم كرة القدم".

وأضاف "تاريخ روني يتحدث عن نفسه، من الرائع أن نستفيد من قدراته القيادية وخبراته وشخصيته".

وأتم "أتطلع للعمل مع روني بداية من العام المقبل وأرحب به معنا في النادي".