رسمياً.. أرسنال يُعلن انتقال كوسيلني إلى بوردو

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن انتقال مدافعه الفرنسي لوران كوسيلني إلى نادي بوردو الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يكشف النادي عن أي تفاصيل مادية عن صفقة انتقاله قائده الفرنسي، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن الصفقة كلفت بوردو مبلغ 4.7 مليون جنيه استرليني.

وكان كوسيلني رفض خوض الجولة التحضيرية مع أرسنال، وذلك لإجبار النادي على الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن كوسيلني قضى 9 أعوام في صفوف أرسنال، منذ انضمامه في عام 2010 قادما من لوريان الفرنسي.

وشارك قائد أرسنال في 353 مباراة مع الجانرز، سجل خلالهم 27 هدفاً وصنع 5 آخرين.