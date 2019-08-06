ديبالا يستفسر من إيكاردي عن الحياة في ميلانو

لم يحسم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، موقفه حتى الاَن سواء بالبقاء في البيانكونيري أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ديبالا لم يعد ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد، في ظل الطلبات المبالغ فيها من قبل اللاعب، للموافقة على الدخول في الصفقة التبادلية، والتي سينتقل بمقتضاها روميلو لوكاكو إلى السيدة العجوز.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أن هناك بعض الأندية المهتمة بالتعاقد مع ديبالا، مشيرة إلى أن باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، يسعيان وراء ضم الجوهرة الأرجنتينية.

Advertisements

وأضافت أن ديبالا اتصل بمواطنه ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر، للحصول على بعض المعلومات حول الحياة في مدينة ميلانو، تمهيدًا لرحيل محتمل لصفوف النيراتزوري.

يشار إلى أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان يتمتع بعلاقة جيدة مع باولو ديبالا.

يذكر أن باولو ديبالا بات يحصل على مساحة أقل في المشاركة رفقة السيدة العجوز، منذ التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي.