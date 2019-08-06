شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يخاطب الجبلاية لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مجلس إدارة نادي الإسماعيلى خطابا رسميا صباح اليوم لاتحاد الكرة من أجل مخاطبة نظيره الاتحاد العربى بشأن تأجيل موعد لقاء الذهاب للفريق مع أهلى بنى غازى إلى يوم 13 سبتمبر المقبل بدلا من يوم 6 بذات الشهر، وذلك لحساب دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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ورحب الفريق الليبى بتعديل موعد مباراة الذهاب التى سيحتضنها ستاد الإسماعيلية فى حلته الجديدة بعد تطويره اثر استضافته جانب من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المنقضية.

الجدير بالذكر أن لائحة الاتحاد العربى تنص على امكانية تعديل مواعيد المباريات شريطة موافقة طرفى اللقاء.