شكرا لقرائتكم محافظ تنري اليابانيةيستقبل بعثة الفراعنة للجودو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل محافظ مدينة تنري اليابانية بعثة المنتخب القومي للجودو ، و حرص المحافظ على حضور التدريبات ، و التى تقام بالجامعة اليابانية استعدادا للبطولات المقبلة ، ومعه رئيس الجامعة ايضا . ويقيم المنتخب معسكر خارجى باليابان استعدادا لبطولة العالم التى تقام الشهر الجارى ، و كذلك دورة الالعاب الأفريقية . Advertisements وكان المحافظ قد أقام حفل عشاء للبعثة امس ، ترحيبا بهم فى اليابان . ويقيم منتخبالجودو معسكرا باليابان يستمرحتى 10 اغسطس الجارى ، و يضم كل من محمد عبد الموجود ، محمد محى الدين ، عبد الرحمن عبد الغنى ، محمد على عبد العال ، عبد الرحمن محمد ، عبدالله عثمان ، حاتم عبد الاخر ، على حازم ، أحمد وحيد ، ميسره النجار

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