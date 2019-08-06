حارس ناشئى اليد: قادرون على تحقيق انجاز في مقدونيا...

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جدة - عمرو شويل قال كريم هنداوى "كاتونجا" حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" أن منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2000 قادر على تحقيق إنجاز فى كأس العالم بمقدونيا ، واستطرد قائلا " منتخب ناشئى اليد يستطيع تسجيل إنجاز جديد لكرة اليد المصرية بعدما فعلها منتخب شباب اليد، وحصوله عى برونزية كأس العالم بأسبانيا" ويلتقى فى الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره السويدى فى إطار انطلاقة مبارياته ببطولة كأس العالم المقامة فى مقدونيا . ويضيف كاتونجا : " دعم الدولة المصرية لمنتخبات اليد تمثل دافع قوى للناشئين لتحقيق إنجاز يسعد المصريين لاسيما فى ظل المساندة الكبيرة من إتحاد اليد " Advertisements ويسعى منتخب ناشئين كرة اليد إلى تحقيق إنجاز قوى على غرار الشباب اللذين نجحوا مؤخرًا فى الحصول على الميدالية البرونزية بالفوز على البرتغال 37 / 27 فى البطولة التى أقيمت خلال الفترة من 16 حتى 28 يوليو الماضى بإسبانيا . ويقع منتخب ناشئي اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئين اليد مع نظيره الفرنسى فى نفس التوقيت غدًا الأربعاء، قبل أن يلتقى تايوان يوم 9 أغسطس الجارى ثم ندا يم 10 وأخيرًا المجر يوم 12 من نفس الشهر الحالى . وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: ياسر محمد سيف الدين وعمر أحمد لطفى وعبد الفتاح على ويوسف أحمد ويوسف علاء الدين ومازن رضا ومحمد سمير ومحمد حسام الدين وزياد أحمد وإبراهيم السيد وحسن وليد وسيف هانى وعبد الرحمن محمد ومهاب سعيد وعمر أحمد. ووصلت بعثة منتخب ناشئين اليد إلى مقدونيا ظهر أمس الإثنين من صربيا بعد انتهاء المعسكر إلى أقيم فى بلد الأخير استعدادا للمونديال، بينما غادر عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس البعثة إلى مقدونيا فجر أمس أيضًا .

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