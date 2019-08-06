شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد تنس الطاولة: إنجاز أفريقيا دفعة قوية لدورة الألعاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف معتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن التتويج بلقب كأس أفريقيا التى أقيمت بنيجريا واختتمت أمس، جاءت نتيجة الخطة التى وضعها الاتحاد، نحو التتويج بالبطولات، ومنها المعسكر المغلق الذى أقيم بالإسماعيلية.

وقال عاشور إن ما تم إنجازه يعد دفعة قوية للفوز ببطولة دورة الالعاب الأفريقية التى يشارك فيها المنتخب بالمغرب الشهر الجارى، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية التى تقام بطوكيو 2020.

Advertisements

وأضاف رئيس الاتحاد أن عمر عصر استطاع أن يتغلب على الصعاب التى واجهته الفترة الماضية، حيث كان يحتاج تأهيل نفسى قبل البطولة وقبل انطلاق المنافسات جلس مع الجهاز الفنى واللاعبين وتحدث اجميع عن الهدف الذى يسعون إليه وهو تحقيق كأس أفريقيا، وهو ما تم بالفعل حيث توج عصر بلقب الرجال وتوجت دينا مشرف بلقب السيدات

يذكران مصر توجت بكأس أفريقيا رجال وسيدات وكذلك فضيات المنافسات، حيث تغلبت دينا مشرف على يسرا حلمى، وفاز عمر عصر على احمد على صالح.