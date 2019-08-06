شكرا لقرائتكم اختيار ثلاثى مصرى فى NBA junior... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، اختيار الثلاثي حسن عامر لاعب نادي سبورتنج، وجنى إيهاب الألفي لاعبة الأهلي، وشذى أيمن لاعبة نادي الزهور، ضمن برنامج المواهب NBA junior ، وذلك ضمن فريق إفريقيا يؤكد أن كرة السلة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، بالاهتمام بالمواهب الصاعدة وتنميتها وإعدادها للمستقبل.

وأوضح، أن برنامج NBA junior لم يكن مطبقا في مصر، ونجح الاتحاد بعلاقاته وثقل مصر في المنطقة في الانضمام اليه، وطلبوا ترشيح عناصر مميزة للمشاركة في NBA junior Africa وبعد ذلك NBA junior global.

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وأضاف: “تم الاتصال ببعض المدربين في الأندية، وبمتابعة مباريات تحت 14 سنة، تم ترشيح 11 لاعبة، و10 لاعبين، وخضعوا لاختبارات في استاد القاهرة تحت إشراف الاتحاد المصري من خلال المدربين محمد حامد و وائل الدياسطي، وتم ترشيح لاعبين ولاعبتين.

وتابع: “ NBA junior Africa أختار الثلاثي حسن عامر وجنى إيهاب الألفي وشذى أيمن، وشاركوا في معسكر لمدة أسبوع بالسنغال، وسيتوجهون بعد ذلك للولايات المتحدة للمشاركة في بطولة NBA junior global.