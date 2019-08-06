شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض عرض كندى لضم أحمد حمودى .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض النادي الأهلي العرض الذى تلقاه مؤخراً من نادي فانكوفر وايت كابس الكندي لضم أحمد حمودي لاعب الفريق بسبب ضعف المقابل المالي.

وخرج أحمد حمودي من حسابات الجهاز الفني للفريق طوال الموسم الماضي تقريباً كما تم استبعاده من القائمة الافريقية للفريق التى تم إرسالها للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" مؤخراً.

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ورغم أن الأهلي وافق على رحيل حمودي إلا أنه رفض رحيل اللاعب للنادي الكندي بسبب ضعف المقابل المالي وطالب مسئولو القلعة الحمراء اللاعب بإحضار عرض بمقابل مالي أكبر من أجل الموافقة عليه.

وتبلغ قيمة العرض الكندي لأحمد حمودي لـ350 ألف دولار أي ما يعادل ٧ ملايين جنيه، تمهيدًا لضم اللاعب بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.