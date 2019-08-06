شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض عرض كندى لضم أحمد حمودى .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض النادي الأهلي العرض الذى تلقاه مؤخراً من نادي فانكوفر وايت كابس الكندي لضم أحمد حمودي لاعب الفريق بسبب ضعف المقابل المالي.
وخرج أحمد حمودي من حسابات الجهاز الفني للفريق طوال الموسم الماضي تقريباً كما تم استبعاده من القائمة الافريقية للفريق التى تم إرسالها للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" مؤخراً.
ورغم أن الأهلي وافق على رحيل حمودي إلا أنه رفض رحيل اللاعب للنادي الكندي بسبب ضعف المقابل المالي وطالب مسئولو القلعة الحمراء اللاعب بإحضار عرض بمقابل مالي أكبر من أجل الموافقة عليه.
وتبلغ قيمة العرض الكندي لأحمد حمودي لـ350 ألف دولار أي ما يعادل ٧ ملايين جنيه، تمهيدًا لضم اللاعب بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يرفض عرض كندى لضم أحمد حمودى .. اعرف السبب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.