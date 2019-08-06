شكرا لقرائتكم تامر علام يعود ليد الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد الإسماعيلى جهود اللاعب تامر علام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادى وذلك بعدما وقع على عقود انضمام منذ ساعات ، وكان اللاعب قد تم اكتشافه وتصعيده من قطاع الناشئين للدراويش قبل أن يخوض عدة تجارب خارج القلعة الصفراء والتى كان آخرها نادى القناة.

ويشمل الجهاز الفنى لفريق كرة اليد كلا من محمود خليل مشرف وحسن علي رئيس الجهاز ووليد صابر مدرب عام الفريق الاول واسلام رجب مدرب حراس مرمى.