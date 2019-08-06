شكرا لقرائتكم تامر علام يعود ليد الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشمل الجهاز الفنى لفريق كرة اليد كلا من محمود خليل مشرف وحسن علي رئيس الجهاز ووليد صابر مدرب عام الفريق الاول واسلام رجب مدرب حراس مرمى.
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