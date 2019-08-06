شهري الرائد يخضع إلى عملية جراحية في ألمانيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الرائد، الثلاثاء" خضوع صالح الشهري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لعملية جراحية في ألمانيا تكللت بالنجاح. ونشر الرائد صورة للاعب عن إجراء العملية عبر حسابه بموقع "تويتر" وكتب: أجرى لاعب فريق الرائد الكابتن صالح الشهري عملية جراحية (فتق رياضي) في أحد المراكز الطبية في ألمانيا وتكللت بالنجاح ولله الحمد". وتصدر صالح الشهري قائمة الهدافين من اللاعبين المحليين الموسم الماضي، وسجل للرائد 16 هدفا منها "سوبر هاتريك" في شباك الأهلي وثلاثية في شباك أحد.

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