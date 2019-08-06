شكرا لقرائتكم ستوك سيتي يفسخ تعاقده مع الإسباني بويان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء رحيل اللاعب الإسباني بويان كريكتش عن صفوف الفريق عبر فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، مقدماً له الشكر على ما بذله لمصلحة الفريق في الأعوام الماضية.

وكان بويان قد انضم إلى ستوك سيتي في صيف عام 2014 قادما من برشلونة الإسباني وخاض مع ستوك 85 مباراة محلية سجل خلالها 16 هدفا.

وتعرض بويان لإصابة خطيرة في الركبة في يناير 2015 تسببت في عرقلة مسيرته، وقد لعب في المواسم الماضية لفريقي ماينز الألماني وألافيس الإسباني على سبيل الإعارة.