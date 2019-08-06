شكرا لقرائتكم أرسنال يوافق على انتقال كوشيلني إلى بوردو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء على انتقال قائده لوران كوشيلني إلى بوردو الفرنسي مقابل خمسة ملايين يورو.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال حاول عدة مرات إقناع كوشيلني بالبقاء مع الفريق، لكن مصادر في فرنسا كشفت أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما وصل إلى بوردو للخضوع للكشف الطبي.

وأكد اللاعب الفرنسي الدولي أكثر من مرة خلال هذا الصيف أنه يرغب في العودة إلى بلاده، وقد رفض السفر مع أرسنال في جولته بالولايات المتحدة في يوليو الماضي.