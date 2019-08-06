صفقات الزمالك في آخر 10 سنوات.. 100 لاعب محلى و15 محترفا يظفرون بـ8 ألقاب



شهدت السنوات الـ10 الأخيرة تعاقد نادى الزمالك مع 115 لاعبا للمنافسة على جميع الألقاب والبطولات سواء المحلية أو القارية.

وضمت قائمة لاعبي الزمالك فى العشر سنوات الأخيرة 10 أفارقة و5 عرب للتربع على منصات التتويج محليا وقاريا حسب موقع كورة سبور.

فى آخر 10 سنوات كانت بطولة كأس مصر اللقب المفضل للفريق الأبيض حيث حصدها 5 مرات أعوام 2012/2013، 2013/2014، 2014/2015، 2015/2016، 2017/2018.

بينما نجح الفارس الأبيض فى التتويج ببطولة الدورى المصرى موسم واحد عام 2014/2015 وحقق السوبر المصرى مرة واحدة أيضا عام 2016/2017 ولقب قارى وحيد عام 2018/2018 وهو الكونفدرالية الأفريقية.

وبات تعداد البطولات التى حصل عليها نادى الزمالك فى آخر 10 مواسم 8 ألقاب.



قوائم الزمالك آخر 10 سنوات

موسم 2009 /2010

1 - عصام الحضرى

2 - عمرو الصفتى

3 -صبري رحيل

4 -إبراهيم صلاح

5 -هاني سعيد

6 -أحمد غانم سلطان

7 -حسن مصطفى

8 -عمرو زكي

9 -محمود عبد الرزاق "شيكابالا"

10 -أحمد جعفر

11-وجيه عبد العظيم

12 -محمد عبد الشافي

13- حسين ياسر المحمدي

14-عمرو عادل

15-عبد الواحد السيد

16-علاء علي

17- حازم محمد إمام

18 -أبو كونيه

19 -محمود فتح الله

20- محمد يونس

21 - رحيم أيو

22-عاشور الأدهم

23-ريمي اديكو

24 -عماد السيد

موسم = 2010/2011

26 - أحمد سمير

27 - أحمد المرغني

28 - عماد محمد

موسم = 2011 /2012

29 - محمود عبد الرحيم "جنش

30 - أحمد حسام (ميدو)

31 - نور السيد

32 أحمد حسن

33 حسين حمدي

34 إسلام عوض

35 ألكسيس مندومو

36 رزاق أوموتويسي

37 سعيد محمد قطة

38 إبراهيم حسن

موسم = 2012/2013

39 حمادة طلبة (اعارة من مصر المقاصة)

40 أحمد الشناوي (اعارة من المصرى)

موسم 2013/2014

41 محمد أبو جبل

42 صلاح سليمان

43 محمد إبراهيم

44 عمر جابر

45 مؤمن زكريا

46 أحمد توفيق

47 أحمد عيد عبد الملك

48 عرفة السيد

49 أحمد علي

50 ياسر إبراهيم

موسم = 2014 /2015

51 رضا العزب

52 إسلام جمال

53 أحمد دويدار

54 محمد كوفي

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55 خالد قمر

56 أيمن حفني

57 معروف يوسف

58 باسم مرسي

59 طارق حامد

60 عبد الله سيسيه

61 محمد شعبان

62 صالح موسى

63 علي جبر

64 محمد عبد المجيد

65 محمد بازوكا

66 مصطفى فتحي

67 محمود خالد "شيكا"

68 يوسف إبراهيم "أوباما"

موسم = 2015/2016

69 شريف علاء

70 أحمد حسن مكي

71 محمود عبد المنعم كهربا

72 محمد عادل جمعة

73 محمد سالم

74 أحمد حمودي

75 إبراهيم عبد الخالق

76 رمزي خالد

77 إيمانويل مايوكا

موسم = 2016/2017

88 محمد مجدي

89 شوقي السعيد

90 صلاح ريكو

91 محمد ناصف

92 حسني فتحي

93 دونجا

94 أحمد رفعت

95 حسام باولو

96 ستانلي أوهاويتشي

97 محمد مسعد

98 علي فتحي

99 محمود حمدي

100أسامة إبراهيم

101 عمر صلاح

102 أحمد فتوح

موسم = 2017/2018

103 محمد مجدي

104 محمد أشرف محمد

105 محمد جمال الشامي

106حمدي النقاز

107 محمد عنتر

108 عماد فتحي

109 أحمد مدبولي

110 محمود علاء

111 أحمد داوودا

112 محمد عبد الغني

113 محمود عبد العزيز

114 محمود الونش

115 مؤيد العجان

116 نانا بوكو

موسم = 2018/2019

117 عمر السعيد

118 فرجاني ساسي

119 بهاء مجدي

120 حميد أحداد

121 أحمد مدبولي

122 عبد الله جمعة

12محمد حسن

خالد بوطيب

أحمد زيزو