صفقات الزمالك في آخر 10 سنوات.. 100 لاعب محلى و15 محترفا يظفرون بـ8 ألقاب

شهدت السنوات الـ10 الأخيرة تعاقد نادى الزمالك مع 115 لاعبا للمنافسة على جميع الألقاب والبطولات سواء المحلية أو القارية.
وضمت قائمة لاعبي الزمالك فى العشر سنوات الأخيرة 10 أفارقة و5 عرب للتربع على منصات التتويج محليا وقاريا حسب موقع كورة سبور.
فى آخر 10 سنوات كانت بطولة كأس مصر اللقب المفضل للفريق الأبيض حيث حصدها 5 مرات أعوام 2012/2013، 2013/2014، 2014/2015، 2015/2016، 2017/2018.
بينما نجح الفارس الأبيض فى التتويج ببطولة الدورى المصرى موسم واحد عام 2014/2015 وحقق السوبر المصرى مرة واحدة أيضا عام 2016/2017 ولقب قارى وحيد عام 2018/2018 وهو الكونفدرالية الأفريقية.
وبات تعداد البطولات التى حصل عليها نادى الزمالك فى آخر 10 مواسم 8 ألقاب.
قوائم الزمالك آخر 10 سنوات
موسم 2009 /2010
1 - عصام الحضرى
2 - عمرو الصفتى
3 -صبري رحيل
4 -إبراهيم صلاح
5 -هاني سعيد
6 -أحمد غانم سلطان
7 -حسن مصطفى
8 -عمرو زكي
9 -محمود عبد الرزاق "شيكابالا"
10 -أحمد جعفر
11-وجيه عبد العظيم
12 -محمد عبد الشافي
13- حسين ياسر المحمدي
14-عمرو عادل
15-عبد الواحد السيد
16-علاء علي
17- حازم محمد إمام
18 -أبو كونيه
19 -محمود فتح الله
20- محمد يونس
21 - رحيم أيو
22-عاشور الأدهم
23-ريمي اديكو
24 -عماد السيد
موسم = 2010/2011
26 - أحمد سمير
27 - أحمد المرغني
28 - عماد محمد
موسم = 2011 /2012
29 - محمود عبد الرحيم "جنش
30 - أحمد حسام (ميدو)
31 - نور السيد
32 أحمد حسن
33 حسين حمدي
34 إسلام عوض
35 ألكسيس مندومو
36 رزاق أوموتويسي
37 سعيد محمد قطة
38 إبراهيم حسن
موسم = 2012/2013
39 حمادة طلبة (اعارة من مصر المقاصة)
40 أحمد الشناوي (اعارة من المصرى)
موسم 2013/2014
41 محمد أبو جبل
42 صلاح سليمان
43 محمد إبراهيم
44 عمر جابر
45 مؤمن زكريا
46 أحمد توفيق
47 أحمد عيد عبد الملك
48 عرفة السيد
49 أحمد علي
50 ياسر إبراهيم
موسم = 2014 /2015
51 رضا العزب
52 إسلام جمال
53 أحمد دويدار
54 محمد كوفي
55 خالد قمر
56 أيمن حفني
57 معروف يوسف
58 باسم مرسي
59 طارق حامد
60 عبد الله سيسيه
61 محمد شعبان
62 صالح موسى
63 علي جبر
64 محمد عبد المجيد
65 محمد بازوكا
66 مصطفى فتحي
67 محمود خالد "شيكا"
68 يوسف إبراهيم "أوباما"
موسم = 2015/2016
69 شريف علاء
70 أحمد حسن مكي
71 محمود عبد المنعم كهربا
72 محمد عادل جمعة
73 محمد سالم
74 أحمد حمودي
75 إبراهيم عبد الخالق
76 رمزي خالد
77 إيمانويل مايوكا
موسم = 2016/2017
88 محمد مجدي
89 شوقي السعيد
90 صلاح ريكو
91 محمد ناصف
92 حسني فتحي
93 دونجا
94 أحمد رفعت
95 حسام باولو
96 ستانلي أوهاويتشي
97 محمد مسعد
98 علي فتحي
99 محمود حمدي
100أسامة إبراهيم
101 عمر صلاح
102 أحمد فتوح
موسم = 2017/2018
103 محمد مجدي
104 محمد أشرف محمد
105 محمد جمال الشامي
106حمدي النقاز
107 محمد عنتر
108 عماد فتحي
109 أحمد مدبولي
110 محمود علاء
111 أحمد داوودا
112 محمد عبد الغني
113 محمود عبد العزيز
114 محمود الونش
115 مؤيد العجان
116 نانا بوكو
موسم = 2018/2019
117 عمر السعيد
118 فرجاني ساسي
119 بهاء مجدي
120 حميد أحداد
121 أحمد مدبولي
122 عبد الله جمعة
12محمد حسن
خالد بوطيب
أحمد زيزو
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