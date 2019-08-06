مباراة الهلال والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا| توقيت المباراة والقنوات الناقلة

نعرض لزوارنا الكرام مباراة الهلال والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره الأهلي السعودي في مباراة الذهاب من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا، وتقام المباراة اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب دينة الملك عبدالله (الجوهرة) بجدة.

وسنقوم في هذا المقال بنشر توقيت إذاعة المباراة والقنوات الناقلة لها، وكذلك سنقوم بمتابعة أحداث الكلاسيكو السعودي اليوم لحظة بلحظة، فتابعونا.

مباراة الهلال والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

يدخل كلا الفريقين مباراة الليلة برغبة كبيرة في تحقيق الانتصار لمواصلة الزحف نحو المباراة النهائي والفوز بدوري أبطال آسيا، وينتظر الكثير من متابعي وعشاق الفريقين مباراة الليلة حيث يتوقع أن تشهد المباراة الكثير من التنافسية بين لاعبي الفريقين.

وكان فريق الهلال السعودي قد تأهل لدور ثمن النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، حصدها من أربع انتصارات، بينما خسر مباراة وتعادل في أخرى.

على الجانب الآخر بلغ فريق الأهلي السعودي دور ثمن النهائي بعد أن تأهل كثاني المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حيث فاز في ثلاث مباريات، بينما خسر الثلاث مباريات الأخرى.

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توقيت مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة للقاء

وتنطلق صافرة بداية لقاء اليوم الثلاثاء بين الراقي والزعيم في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا ثلث مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الهلال والأهلي على الهواء مباشرة عبر قناة beIN sport hd2 وكذلك عبر تطبيق beIN connect، ويقوم بالتعليق على لقاء اليوم المعلق الكبير سوار الذهب.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم الثلاثاء 13 أغسطس الحالي على أرضية ملعب جامعة الملك سعود.

وسنقوم عبر موقعنا بمتابعة لقاء الليلة لحظة بلحظة، فتابعونا.