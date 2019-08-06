اتحاد الكرة يوضح موقف استاد القاهرة من استضافة سوبر الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: تقرر بشكل رسمي عدم استضافة ملعب استاد القاهرة الدولي، لمباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك. ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطل دوري 2017/2018 مع الزمالك بطل كأس مصر 2017/2018، مباراة كأس السوبر يوم 18 سبتمبر. Advertisements ونفى أسامة إسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون قد تم تحديد ملعبا لمباراة كأس السوبر. وأكد أسامة إسماعيل في تصريحات نُشرت عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، أنه لا مجال لاستضافة استاد القاهرة كأس السوبر بسبب أعمال الصيانة التي تُجرى حاليا. وكان علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، قد أكد في تصريحات إعلامية غلق استاد القاهرة بعد انتهاء أمم أفريقيا 2019 بسبب أعمال الصيانة.



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