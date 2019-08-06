رسميا.. "لاعب ومدرب".. روني ينتقل إلى ديربي كاونتي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي عن التعاقد مع النجم المخضرم واين روني، لاعب فريق دي سي يونايتد الأمريكي، انطلاقًا من شهر يناير بعام 2020 المقبل.

وكشف النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أن روني سيتولى دورًا بالجهاز الفني لديربي كاونتي، إلى جانب تواجده كلاعب في صفوف الفريق.

وسيعمل روني في الجهاز الفني، تحت قيادة الهولندي فيليب كوكو، الذي جلس على مقعد القيادة الفنية لديربي كاونتي، خلفصا لفرانك لامبارد، الذي انتقل لتدريب تشيلسي.

وبدأ روني البالغ من العمر 33 عامًا مشواره الاحترافي بقميص إيفرتون عام 2002، وانتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2004، قبل العودة إلى إيفرتون مجددًا عام 2017، ومنه إلى الدوري الأمريكي في العام التالي.