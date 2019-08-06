الاتحاد الأفريقي يعاقب الزمالك بسبب جماهيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تغريم نادي الزمالك ماليا بسبب سلوك جماهيره في نهائي الكونفيدرالية الأفريقية. وتوج الزمالك بطلا لكأس الكونفيدرالية الأفريقية نسخة 2018/2019 للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الإياب. Advertisements ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قررت لجنة الانضباط في اجتماع 3 يوليو الماضي، تغريم نادي الزمالك بمبلغ وقدره 22.500 ألف دولار. وجاء قرار لجنة الإنضباط ضد نادي الزمالك بسبب سلوك جماهيره، التي أفرطت في اشعال الشماريخ بالمدرجات بجانب استخدام "الليزر"، والقاء الزجاجات داخل أرض الملعب. الزمالك خسر في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف نظيف، ونجح في تسجيل هدفا بمباراة الإياب بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ونجح في الفوز باللقب بعد التفوق في ركلات الجزاء.

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