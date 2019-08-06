مصدر يكشف.. موقف جنش من تمديد تعاقده مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال مصدر في نادي الزمالك، إن إدارة النادي تُريد تمديد تعاقدها مع الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" وإن الأخير يُرحب بالفكرة.
ويغيب جنش عن صفوف الزمالك في الوقت الحالي، بعد أن تعرض للإصابة على مستوى وتر أكيليس أثناء تواجده رفقة المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن الإدارة قررت تمديد تعاقد الحارس الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وأكمل المصدر أن جنش يُرحب بتمديد التعاقد مع الزمالك، على أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين الطرفين من أجل وضع الخطوط العريضة للعقد الجديد.
وقاد جنش الزمالك للفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي حيث قدم الحارس مستويات نال بها إشادة الجميع.
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