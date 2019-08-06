تقرير.. ما هو مصير بوجبا قبل إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يومان على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا وتحديداً في الـ8 من شهر أغسطس الجاري، ولا يزال مصير العديد من اللاعبين في فرق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" غامضاً حتى الآن.

ويعتبر النجم الفرنسي بول بوجبا أبرز اللاعبين الذي لا يزال موقفه غامضاً حتى الآن مع فريقه مانشستر يونايتد، في ظل رغبته بالرحيل عن ملعب "الأولد ترافورد".

وعلى الرغم من أنه يمكن لبوجبا الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، حيث يتم غلق باب الانتقالات في الدوريات الأوروبية الأخرى في نهاية أغسطس الجاري، إلا أن مصيره متوقف على تدعيمات ناديه خلال اليومين المتبقيين.

مانشستر يونايتد بعد ضمه للمدافع الإنجليزي هاري ماجواير من ليستر سيتي كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بمبلغ 80 مليون جنيه استرليني، يسعى لتدعيم خط وسطه تحسباً لرحيل بوجبا خلال سوق الانتقالات الجاري.

وارتبط 3 لاعبين خلال الفترة الماضية بالانضمام لمانشستر يونايتد من أجل تدعيم خط وسط الفريق، وهم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي والدنماركي كريستيان إيركسن لاعب توتنهام هوتسبر الإنجليزي والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب لاتسيو الإيطالي.

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وقد يلعب انتقال أحد اللاعبين الثلاثة إلى صفوف الشياطين الحمر خلال اليومين المتبقيين في الميركاتو الإنجليزي، عاملاً أساسياً لتسهيل خروج بوجبا من اليونايتد وحسم مصيره مع الفريق، ولكن إذا لم ينجح النادي الإنجليزي في تدعيم خط وسط فريقه، فسيكون الاتجاه الأقرب لإدارة مانشستر يونايتد هو الإبقاء على النجم الفرنسي في صفوفه خلال الموسم الحالي.

ويعد نادي ريال مدريد الإسباني أبرز الأندية التي تسعى للحصول على خدمات النجم الفرنسي خلال هذا الصيف، خاصة بعد رحيل العديد من الأسماء البارزة التي كان يعتمد عليها النادي الملكي في خط الوسط.

ورحل عن ريال مدريد خلال هذا الصيف، 3 لاعبين من خط وسطه وهم الإسباني داني سيبايوس الذي غادر الميرينجي على سبيل الإعارة لنادي أرسنال الإنجليزي، والإسباني ماركوس يورنتي الذي انضم لنادي أتليتكو مدريد الإسباني في صفقة بيع نهائي، بالإضافة إلى الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي فعّل نادي تشيلسي الإنجليزي خيار شراءه من النادي الملكي، بعد أن قضى موسماً مع البلوز على سبيل الإعارة.

وكشفت تقارير صحفية أن النادي الملكي سيقوم بمحاولة أخيرة مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا، حيث سيقوم بعرض 3 لاعبين على الفريق الإنجليزي للظفر بخدمات النجم الفرنسي خلال الميركاتو الحالي، وسيكون النجمان خاميس رودريجيز وجاريث بيل على رأس الـ3 لاعبين الذين قد يتم إدخالهم ضمن صفقة بوجبا.

وسيكون على النادي الإسباني الانتظار خلال اليومين المتبقيين قبل إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، لمعرفة إذا كان هناك احتمالات بقدوم النجم الفرنسي إلى العاصمة مدريد، أو النظر إلى الخطة "ب"، بالتعاقد مع الهولندي فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي.