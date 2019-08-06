كاف يغرم الزمالك ماليا بسبب شغب الجماهير أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الثلاثاء، قرارا بتغريم نادي الزمالك بـ 22.5 ألف دولار، بسبب ما بدر من جماهيره في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت العقوبة على النادي الأبيض، بسبب استخدام جمهور الزمالك لألعاب نارية وأجهزة ليزر، بالإضافة إلى إلقاء زجاجات مياه في الملعب خلال إياب نهائي الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي. وفرضت لجنة الانضباط بـ”كاف” غرامة على نادي نهضة بركان المغربي قدرها 30 ألف دولار، بسبب ما تم وصفه بـ”سلوك عدائي” قام به بعض مسؤولي الفريق تجاه طاقم حكام المباراة بقيادة الإثيوبي باملاك تيسيما، بالإضافة إلى ممارسة سلوك غير رياضي وعنيف خلال المباراة نفسها.

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