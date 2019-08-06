جلسة في الأهلي تحسم موقف محمد الشناوي من الإحتراف في أوروبا

يناقش محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، العروض التي تلقاها الحارس الدولي من عدة أندية أوربية أبرزها من تركيا وفرنسا.

ورغم أن الأهلي أعلن من قبل رفضه رحيل الشناوي لحاجة الفريق لخدماته إلا أن الشناوي ينوي مناقشة هذه العروض الأوربية مع مسئولي الأهلي.

جدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي قد اعتمدت بشكل نهائي رفض رحيل الشناوي مع التوصية بتعديل عقده ماليا.