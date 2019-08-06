نقطة واحدة تحسم تولي دياز مهمة تدريب الزمالك وخروج مدرب الجزائر من الصورة

تجدد ترشيح اسم الأرجنتينى رامون دياز، داخل نادي الزمالك، حيث يأمل مجلس الإدارة موافقة المدرب على تخفيض راتبه، الذى يصل إلى 1٫5 مليون دولار فى الموسم، وكذلك تراجعه عن طلبه بوجود طاقم أجنبى معاون له بالكامل. وكشف مصدر داخل النادي أن فى كل الظروف من المنتظر أن يتم الكشف عن المدير الفنى للزمالك خلال 3 أيام، وسيوجد فى القاهرة بنهاية الأسبوع الجارى لتوقيع العقود. بينما خرج من الصورة البوسنى خليلوزيتش، المدير الفنى السابق لمنتخب الجزائر، بعد ترحيبه بتدريب منتخب المغرب خلفاً للفرنسى هيرفى رينارد، الذى رحل لتدريب منتخب السعودية، علاوة على راتبه الكبير، ورغبته فى تكملة مسيرته مع المنتخبات، وعدم قيادة أندية.

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