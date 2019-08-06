نجم بيراميدز ينتقل إلى الدوري الفرنسي

وخضع بينافنتي، إلى الكشف الطبي صباح اليوم التابعة إلى النادي الفرنسي، واجتاز الاختبار بنجاح، ليبدأ فترة الاعداد الرسمية مع فريقه استعدادا لخوض منافسات الدوري الفرنسي.

وأضافت تقارير صحفية فرنسية، أن عقد اللاعب يتواجد به بند البيع بشكل نهائي مقابل 5 مليون يورو، في حال رغب النادي الظفر بخدماته نهائيا.

ولعب بينافنتي، صاحب الـ25 عاما، والمولود في مدريد لأب إسباني وأم بيروفية بين صفوف فريق الرديف لريال مدريد الاسباني خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2015.