أسامة إسماعيل : لا مجال لإقامة مباراة السوبر في استاد القاهرة

نفى أسامة إسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث الرسمي باسمه أن يكون اتحاد الكرة قد حدد ملعبا لإقامة مباراة السوبر . قد حدد ملعبا لإقامة مباراة السوبر . وأشار إسماعيل إلى أنه لا مجال لبحث إقامة السوبر بستاد القاهرة نظرا لأعمال الصيانة التي تجرى حاليا هناك بعد استضافته لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

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