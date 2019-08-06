من هال سيتي إلى النجومية .. روبرتسون وماجواير يخطفان الأنظار في البريمييرليج

أعلن هال سيتي تعاقده مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير في صيف 2017 والظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون في صيف 2014 قبل أن يغادر الثنائي الفريق ويصبحًا من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي .

وبدأ روبرتسون مسيرته الكروية مع حديقة الملكة في عام 2012 قبل انضمامه إلى دندي يونايتد بعد عام ولعب مع الفريق لمدة موسم واحد فقط قبل أن ينضم إلى صفوف هال سيتي في عام 2014 مقابل 2.85 مليون جنيه إسترليني.

وخاض اللاعب 57 مباراة مع هال سيتي في

الدوري الإنجليزي سجل خلالها هدفا وحيدا، وساهم في إحراز أربعة أهداف، وكان أحد أكثر اللاعبين ثباتا في الاداء عندما هبط الفريق في اخر موسم له مع الفريق.

وانتقل الظهير الأيسر بعد ذلك إلى ليفربول في صيف 2017 في عقد طويل الأمد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

وما زال يلعب ضمن صفوف الفريق وحقق مع الريدز لقب دوري الأبطال ووصيف البريميرليج خلال هذا العام.

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وبدأ ماجواير مسيرته في شيفيلد يونايتد عام 2011 وشارك في أكثر من مئة مباراة خلال ثلاثة مواسم قبل انضمامه إلى هال سيتي في صيف 2017 .

ولعب المدافع الإنجليزي لمدة 3 سنوات داخل صفوف هال سيتي، ثم انتقل إلى ليستر سيتي بعقد لمدة خمس أعوام دون الكشف عن قيمة الصفقة والتي قدرتها تقارير إخبارية بـ 17 مليون جنيه إسترليني.

ولكن لم يكمل ماجواير عقده مع ليستر سيتي وتعاقد مانشستر يونايتد مع المدافع صاحب الـ 26 عاماً أمس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في عقد يمتد لـ 6 سنوات في صفقة جعلته أغلى مدافع في التاريخ حسب ما كشفتها التقارير الإخبارية وقدرتها بـ 80 مليون جنيه إسترليني.