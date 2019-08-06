وزير الرياضة يتفقد أعمال التطوير بمركز شباب الحى السادس بأكتوبر

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير والانشاءات الخاصة بالملعب القانونى بمركز شباب الحى السادس بمدينة السادس من أكتوبر . ووجه صبحى بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية حاليا بالمركز استعدادا لافتتاحه قريبا مع اتباع كافة المواصفات المتبعة فى هذا الشأن، مؤكدا على متابعته الدورية لكافة أعمال التطوير بمركز الشباب ومعدل الإنجاز المحقق به . الشباب ومعدل الإنجاز المحقق به . جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها وزير الرياضة اليوم لمدينة 6 اكتوبر والتى تفقد خلالها كل من المدينة الرياضية ، وصالة الألعاب الرياضية المستضيفة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 .

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